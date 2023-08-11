В Думу внесли законопроект о запрете увольнять мать-одиночку с ребенком до 16 лет

В настоящее время закон запрещает работодателям расторгать трудовой договор по своей инициативе с женщиной, у которой есть дети до трех лет, матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий работодателям увольнять матерей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Согласно тексту проекта, расторжение трудового договора с женщиной, воспитывающей в одиночку ребенка в возрасте до 16 лет, по инициативе работодателя не допускается.

На сегодняшний день закон запрещает работодателям расторгать трудовой договор по своей инициативе с женщиной, у которой есть дети до трех лет, матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет.

Авторы подчеркнули, что инициатива направлена на защиту от потери работы людей, обеспечивающих ребенка в одиночку.

"Статьей 43 Конституции РФ установлено не только право каждого на образование, но и обязательность основного общего образования. При этом родители или лица, их заменяющие, должны обеспечить получение детьми основного общего образования", - говорится в пояснительных материалах.