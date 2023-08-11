На портале Подмосковья появился цифровой сервис по земельным услугам

Заявители будут оформлять документы в правильном порядке и сразу получать положительные решения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новый цифровой сервис поможет жителям Московской области выбрать необходимую электронную услугу по вопросам земельных участков. Воспользоваться онлайн-сервисом можно перед подачей заявления, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Новый цифровой сервис поможет безошибочно выбрать необходимую электронную услугу. Понадобится ответить всего на несколько вопросов. Экспертная система проанализирует данные и проверит земельный участок: его категорию, вид разрешенного использования и наличие обременений. После чего направит на услугу, которую необходимо получить в конкретной жизненной ситуации в первую очередь", - приводятся слова министра государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежды Куртяник.

Она добавила, что, благодаря новому цифровому сервису, количество отказов в предоставлении земельных услуг уменьшится. Заявители будут оформлять документы в правильном порядке и сразу получать положительные решения.

Экспертная система по услугам Минимущества находится на главной странице регионального портала в разделе "Сервисы". Чтобы ею воспользоваться, не требуется авторизация, нужно нажать на кнопку "Перейти". Также получить рекомендации онлайн-эксперта можно в карточках 11 земельных услуг. Всплывающее сообщение появляется перед заполнением онлайн-формы.