В Англии врачи-интерны вышли на новую массовую забастовку

Они требуют повысить оклады

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Врачи-интерны в Англии начали пятый раунд масштабных забастовок с требованием существенно повысить им размер окладов после отказа от предложения премьер-министра Великобритании Риши Сунака об увеличении зарплат на 6%. Как сообщила Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA), стачка продлится до 15 августа.

Врачи-интерны в Англии требуют поднять им зарплату на 35%. По оценке BMA, это должно компенсировать снижение зарплат на 26% в реальном исчислении на протяжении последних 15 лет. 13 июля Сунак на фоне массовых забастовок в стране сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора будут увеличены, в случае с работниками Национальной службы здравоохранения (NHS) речь идет о повышении окладов на 6%.

Британский премьер отдельно заметил, что для врачей это будет означать "значительное повышение", порекомендовав принять условия. Он также заверил, что новых переговоров по поводу зарплат кабмин вести не намерен. В BMA в свою очередь отказались принимать предложение Сунака.

В 2023 году английские интерны уже четыре раза устраивали стачки, которые длились от трех до пяти дней. По подсчетам телеканала Sky News, из-за стачек были перенесены как минимум 835 тыс. приемов и операций. На этом фоне очередь на то, чтобы получить медицинские услуги в Великобритании, выросла до рекордного показателя. По официальным данным, в ней находятся 7,6 млн человек. Это наивысший показатель с того момента, как подобную статистику начали вести в августе 2007 года.

7 августа BMA проинформировала, что врачи-консультанты в Англии также проведут новые забастовки 24-25 августа и 19-20 сентября. Газета The Daily Telegraph ранее сообщила, что ущерб экономики только от забастовок врачей-интернов оценивается в 1 млрд фунтов ($1,3 млрд).