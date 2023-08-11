Дети из ЛНР разработают новый дизайн своих школ на отдыхе в лагерях Тамбовской области

Наиболее популярными идеями для оформления стали государственные символы Российской Федерации и портреты известных людей с краткой биографией

ТАСС, 11 августа. Дети из Новоайдарского района Луганской Народной Республики разработают новый дизайн своих школ во время интерактивных мероприятий в оздоровительных лагерях Тамбовской области. Предложенные идеи планируется реализовать в школах к 1 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"С 7 по 11 августа в Тамбовской области на базе трех загородных детских оздоровительных лагерей "Ласточка", "Спутник" и "Росинка" проходит цикл мероприятий "АРТ-класс" по оформлению школьных пространств для образовательных организаций Новоайдарского района Луганской Народной Республики. <…> Главным итогом "АРТ-класса" станут предложения детей по оформлению школ в ЛНР. Новый дизайн школ, где реализованы предложенные идеи, ребята увидят уже 1 сентября", - говорится в сообщении.

Поясняется, что наиболее популярными идеями для оформления дизайна стали государственные символы Российской Федерации с узнаваемыми природными и архитектурными объектами России, а также портреты известных людей с краткой биографией, которые прославляли страну в различных областях науки, искусства, спорта, технологиях.

В пресс-службе также отметили, что в лагерях для детей из ЛНР работают три интерактивные площадки - творческая мастерская "Бумеранг добра", открытый урок "Россия. Моя страна. Мои возможности" и разговор о важном "Навигатор моего детства". Работа всех площадок организована в игровом формате. В частности, на площадке "Бумеранг добра" дети сделают самолетики с поздравлениями для будущих первоклассников ко Дню знаний. "Готовые самолетики они увезут с собой в ЛНР и передадут в свои школы", - говорится в сообщении.

Цикл мероприятий "АРТ-класс" организован Министерством образования и науки Тамбовской области совместно с региональным отделением российского движения детей и молодежи "Движение первых" и региональным ресурсным центром по работе советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

С июля 2022 года Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР. Тамбовские специалисты помогают району в восстановлении разрушенных школ, детских садов, больниц, жилых и коммунальных объектов. Пятьдесят луганских педагогов повысили квалификацию в Державинском университете. Тамбовская область стала первой в России, где реализован проект переподготовки психологов Донбасса, дети из ЛНР и ДНР в прошлом году отдыхали в тамбовских лагерях и в этом году приехали вновь.