В РСТ рассказали, на что обратить внимание при покупке путевки в детский лагерь

Как заявили в союзе, надо проверять адрес компании и данные о юрлице

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. При покупке путевки в детский лагерь надо проверить наличие и достоверность фактического адреса компании, ознакомиться с данными о юридическом лице и убедиться в прозрачности оформления платежа. Об этом сообщил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгий Мохов на пресс-конференции в ТАСС.

"В контактных данных должны быть сведения о юридическом лице, туроператоре, адрес физический. Я разбирал такое судебное дело, там в адресе были названы улицы, не существующие в Москве. Когда происходит платеж, должно быть четко видно, за что и кому вы платите. Это должно быть юридическое лицо, и фискальные документы в результате у вас должны остаться на руках - онлайн-чек или банковская выписка о том, что прошел платеж", - сказал он.

Эксперт объяснил, что мошенники предоставляют для оплаты платежные ссылки, из-за чего становится непонятно, куда направляются средства.

Мохов призвал не верить слишком низким ценам на путевки. По его словам, если скидка превышает 20%, "это уже очень подозрительно".