В Петербурге жилые дома начала XX века на Петроградской стороне получили статус памятников

В список объектов культурного наследия вошли три здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) включил в реестр объектов культурного наследия три многоквартирных жилых дома, построенных в начале XX века на Петроградской стороне в исторической части города. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

"КГИОП включил в реестр памятников регионального значения два здания на Большом проспекте Петроградской стороны - доходные дома Никонова и Бадаева", - говорится в сообщении. Также в комитете рассказали, что статус объекта культурного наследия регионального значения получил Дом Санкт-Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир на Петроградской стороне 1910-1911 годов постройки - один из первых "кооперативных" домов в Петербурге.

Дом Бадаева, построенный в 1902-1903 годах по проекту архитектора Павла Сюзора в стиле поздней эклектики с элементами барочно-классицистического стиля, считается важной градостроительной доминантой на пересечении Большого проспекта и улицы Ленина. Архитектор уделял особое внимание решению угловых частей зданий, завершая их эркерами с куполами и шпилями, чтобы новые большие дома удачно вписывались в уже существовавшую застройку проспекта. В 1910-х годах в доме, помимо квартир, размещалась крупная фирма по продаже бронзы, роскоши, фарфора, магазин и склад обоев русских и иностранных фабрик. В разные годы в доме жили известные инженеры, ученые, в том числе микробиолог и иммунолог, академик Академии медицинских наук СССР В. И. Иоффе - научный руководитель Ленинградского института эпидемиологии и микробиологии.

Доходный дом архитектора Николая Никонова был возведен по его же проекту в 1901 году между Большим проспектом и Большой Пушкарской улицей. Его кирпичный фасад оформлен в стиле поздней эклектики с мотивами "русского" стиля. В начале XX века в доме жили купцы, торговцы, инженеры и ученые, там же располагались лаборатория для химических, микроскопических и бактериологических исследований В. И. Госа и Г. В. Шора, книжный магазин Н. И. Федорова. После Октябрьской революции 1917 года в квартирах были устроены коммунальные комнаты, сейчас здание сохраняет первоначальную функцию многоквартирного дома.

Дом Санкт Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир на пересечении Большой и Малой Посадских улиц построен по проекту архитектора Алексея Зазерского в характере неоклассицизма. "В 1909 году Зазерский организовал Товарищество для устройства постоянных квартир и в 1910-1911 годах спроектировал и построил жилой дом на углу Большой и Малой Посадских улиц. Дом был рассчитан на 20 квартир и оборудован по последнему слову тогдашней техники - здесь были лифты, водяное отопление и "горячий водопровод", и даже такая новинка, как "вакуумный пылесос", - отметили в пресс-службе комитета.

В КГИОП пояснили, что при строительстве этого дома применялась новая для того времени схема финансирования, которая возникла из-за того, что снимать жилье в Петербурге стало слишком дорого. "Решением проблемы стали кооперативные товарищества собственников жилья. Обычно компаньоны сразу вносили в фонд товарищества половину стоимости квартиры, а остальную сумму выплачивали в рассрочку. Товарищество же на эти средства покупало участок земли и строило жилой дом", - сообщили в пресс-службе.