"Яндекс" запустит курс для подготовки школьников к олимпиадам по программированию

Как сообщили в IT-компании, проект не привязан к школьной программе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Школьники 6-11 классов смогут подготовиться к олимпиадам по программированию на спецкурсе, который запускает "Яндекс". Образовательный проект не привязан к школьной программе и стартует 16 сентября, сообщили в IT-компании.

Школьники познакомятся с алгоритмами разного уровня сложности и научатся решать задачи с их применением, уточняет "Яндекс". Программа состоит из пяти параллелей с разными активностями - еженедельными тематическими контестами, семинарами с разбором учебных задач и дистанционными олимпиадными турами.

Дистанционные туры эквивалентны сложнейшим олимпиадам из списка российского совета олимпиад школьников. "Получение диплома на таких олимпиадах дает возможность поступить в вуз без вступительных экзаменов", - отметила компания.

Учитывая, что курс не привязан к школьной программе, попадание на параллель зависит от уровня подготовки. Для начальной параллели достаточно знать основы программирования, тогда как на продвинутом уровне нужно знать язык программирования C++, динамическое программирование и структуры данных.

На курс нужно подать заявку и пройти вступительное испытание до 10 сентября. Отбор пройдут 1,5 тыс. участников, они начнут обучение 16 сентября двумя потоками: 500 человек очно и еще 1 тыс. - по видеосвязи. В зависимости от результатов в ходе обучения из одного потока можно перейти в другой.