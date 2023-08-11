В Красноярском крае прогнозируют грозы, град и сильный ветер до 25 м/с

Спасатели рекомендовали воздержаться от поездок на машине

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, а также грозы и град прогнозируются на территории Таймыра на севере Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В течение суток 11 августа и ночью 12 августа на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный северо-восточный ветер с порывами 25 м/с и более. <…> Также 12-13 августа в центральных и южных районах края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, 11 и 12 августа днем на Таймыре температура воздуха составит плюс 18 градусов, ночью столбик термометра покажет плюс 6 градусов.

При такой погоде спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на машине. "Во время ветра нельзя находиться вблизи крупных деревьев, плохо закрепленных конструкций, а также парковать рядом с ними автотранспорт", - пояснили в МЧС.

На севере Красноярского края сохраняется высокая пожарная опасность IV класса. В регионе действует режим ЧС в лесах.

Погода в Сочи

Синоптики прогнозируют ночью и утром в субботу сильные дожди с грозами в Сочи, жителей и гостей из соображений безопасности просят воздержаться от отдыха у воды, сообщается на сайте администрации города-курорта.

"В соответствии с предупреждением метеорологов о неблагоприятном погодном явлении ночью и утром 12 августа 2023 года в отдельных районах Сочи ожидаются сильные дожди с грозами. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и принять все необходимые меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все службы города переведены на усиленный режим работы.