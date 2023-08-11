В Киево-Печерской лавре рассказали, когда откроют территорию Нижней лавры

Это произойдет, когда корпуса монастыря в Киеве вернут в госпользование, сообщил и. о. директора государственного музея-заповедника Максим Остапенко

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Территория Нижней лавры будет закрыта до тех пор, пока комиссия министерства культуры не вернет в государственное пользование все расположенные там корпуса монастыря. Об этом сообщил журналистам и. о. директора государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

"Все знают, что на территории монастыря находится 79 корпусов. Но сооружений, в которых можно жить или вести хозяйственную деятельность, всего 40. На данный момент в пользовании заповедника находится только 10 помещений. В связи с этим нами было принято решение закрыть территорию Лавры, чтобы ускорить процесс передачи еще 30 помещений в пользование заповедника", - сказал он.

Остапенко уточнил, что пока "монахи могут оставаться на территории Лавры", а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных.

О закрытии Нижней лавры с 11 августа руководство заповедника сообщило в четверг вечером, отметив, что эта мера "временная". В этот период для проведения богослужений будут открыты храмы Агапита Печерского, Сергия Радонежского, Воскресенская церковь, а также Трапезный и Успенский храмы Верхней лавры. Позднее в канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что сотрудники полиции отказываются пропускать верующих, разместившихся в гостиничных помещениях лавры, в места ночлега.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь УПЦ, помещение Нижней лавры) и заповедником "Киево-Печерская лавра". Адвокат УПЦ Никита Чекман заявлял, что это решение будет обжаловано.