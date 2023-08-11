В Дагестане открыли первый центр ядерной медицины

В пресс-служба руководителя республики Сергея Меликова сообщили, что жители смогут пройти процедуры бесплатно (в рамках ОМС) по направлению врачей-онкологов

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Первый центр ядерной медицины открыли в Дагестане. В мероприятии принял участие глава региона Сергей Меликов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

"В Республиканской клинической больнице им. А. В. Вишневского с участием главы региона Сергея Меликова открыли первый в Дагестане Центр ядерной медицины. Он предназначен для диагностики злокачественных новообразований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря программе государственных гарантий, жители Дагестана смогут пройти процедуры бесплатно (в рамках ОМС) по направлению врачей-онкологов.

"Сергей Меликов осуществил символичный первый запуск мощного сканера Discovery 710s. Он является "сердцем" центра и позволяет не только подтвердить или опровергнуть наличие опухолевого узла, но и оценить наличие регионарных и отдаленных метастазов опухоли. Аппарат незаменим для оценки эффективности проводимой химиолучевой терапии", - добавили в пресс-службе.