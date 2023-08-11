Прихожан УПЦ заперли в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры

Украинский телеканал "Первый казацкий" сообщил, что два корпуса лавры были опечатаны, несмотря на то, что внутри находились люди, агентство УНИАН при этом пишет, что прихожане сами забаррикадировались от полиции

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заперты в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры, куда утром прибыли сотрудники полиции.

Как сообщил украинский телеканал "Первый казацкий", два корпуса лавры были опечатаны, несмотря на то, что внутри находились люди. При этом агентство УНИАН пишет, что прихожане сами забаррикадировались от полиции.

Ранее в пятницу сотрудники полиции выставили посты у всех гостиничных корпусов Киево-Печерской лавры. Накануне суд в Киеве удовлетворил иск музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря. Днем ранее суд признал законным расторжение договора аренды лавры с УПЦ, отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. В УПЦ сообщили, что будут обжаловать эти решения.

При этом уже вечером 10 августа руководство музея-заповедника приняло решение о закрытии для посетителей входа в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, с 11 августа. В организации указали, что данная мера временная и вызвана "необходимостью урегулирования определенных вопросов". Запрет не касается священников, монахов и работников монастыря.

Позже в УПЦ сообщили, что сотрудники Нацполиции отказываются пропускать верующих, проживающих в отелях лавры, в места их ночлега. Как сообщили в пятницу в украинском Союзе православных журналистов, часть людей, которые не смогли попасть в гостиничные корпуса, ночевали в храме Агапита Печерского, расположенном у ворот лавры.