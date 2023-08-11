Один из разработчиков тест-систем на COVID-19 возглавил центр "Вектор" в Новосибирске

Александр Агафонов принимал участие в разработке 4 вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" по научной работе, один из разработчиков методов диагностики COVID-19 Александр Агафонов назначен генеральным директором центра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Вектора".

"Новым генеральным директором ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора назначен Александр Агафонов. Агафонов работает в "Векторе" с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов", - сообщили в пресс-службе центра.

Согласно информации на сайте "Вектора", ученый-вирусолог работал с возбудителями особо опасных инфекций человека 1-2 групп патогенности. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, за особые заслуги при разработке и внедрении инновационных методов диагностики инфекционного заболевания COVID-19 Агафонов награжден орденом Пирогова.

17 мая Роспотребнадзор сообщил, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов уволен, причиной стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Агафонов был назначен врио главы.