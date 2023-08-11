Подачу горячей воды после взрыва в Сергиевом Посаде намерены возобновить в ближайшее время

Сейчас две блочно-модульные дизельные котельные монтируют во дворе жилых домов на улице Осипенко

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Подачу горячей воды в нескольких домах подмосковного Сергиева Посада после повреждения котельной при взрыве 9 августа планируют возобновить в ближайшее время. Для этого будут подключены две блочно-модульные дизельные котельные, сообщается в официальном Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.

"В Сергиев Посад прибыли две блочно-модульные дизельные котельные. Сейчас их монтируют во дворе жилых домов на улице Осипенко. Если все пройдет успешно, подача горячей воды в квартал будет возобновлена в ближайшее время - это поручение губернатора Андрея Воробьева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мобильные установки должны быть подключены к центральному тепловому пункту, от них горячей водой запитают шесть многоэтажных жилых домов. "Это временная мера, пока специалисты технадзора не закончат обследование здания котельной СТЭК, получившего сильные повреждения в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Там не просто вылетели окна, но и пошли трещины по стенам, - сдвинуты плиты перекрытий. Находиться в здании небезопасно", - уточняется в публикации.

В администрации добавили, что котельная СТЭК, которая питает микрорайон Северный, находится в частной собственности. Она была приватизирована в 1990-е годы. Предварительно, питать микрорайон мобильные установки будут до момента строительства перемычки между котельной СТЭК и Рабочего поселка. "Котельная Рабочего поселка имеет запас мощности, чтобы взять на себя еще и многоэтажки Северного. Выигранное время поможет принять решения по зданию СТЭКа", - говорится в сообщении.