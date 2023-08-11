Посол Аргентины: у россиян нет проблем с продлением туристического пребывания в стране

Как заявил Эдуардо Суайн, Аргентина открыта для РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Проблем с продлением туристического пребывания в Аргентине для российских граждан на текущий момент нет, страна открыта для РФ. Об этом сообщил ТАСС посол Аргентины в Москве Эдуардо Суайн.

"Нет, проблем нет, все сейчас в порядке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы открыты для развития туризма со всеми странами. Аргентина - открытая страна, открыта для всего мира, так как туризм очень важен для нас", - добавил посол.

В марте заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин сообщил ТАСС, что миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания.