В Москве простились с Леонидом Володарским

Проститься с писателем пришли близкие, друзья, знакомые и коллеги

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с переводчиком и писателем, ведущим радиостанции "Говорит Москва" Леонидом Володарским состоялась в зале ЦКБ № 1 Управления делами президента в Москве. По рассказам коллег, он был профессионалом и любимым ведущим для слушателей, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с писателем пришли близкие, друзья, знакомые и коллеги, в их числе главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, глава МВД России Владимир Колокольцев и другие.

8 августа 2023 года стало известно, что радиоведущий умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Володарский является автором переводов английской и американской художественной литературы, он одним из первых переводил на русский язык произведения Стивена Кинга. Наиболее всего он известен россиянам благодаря своим переводам и озвучке зарубежных фильмов 1990-х годов. Картины выходили на видеокассетах с его узнаваемым голосом.

Из воспоминаний

"Это для нас стало неожиданностью. Мы были регулярно на связи. Я интересовался, как обстоят дела. Он всегда боялся нас подвести, я говорил, чтобы он сконцентрировался на здоровье. Весь коллектив надеялся. Удивительный человек. <...> Человек с энциклопедическими знаниями - он не держал их в себе, пытался их передать. Он потрясающий человек - человек, который выдавал продукт высочайшего класса. Эти программы можно было переслушивать бесконечно. Даже слушатели нам все время звонили - всегда ждали, когда я выйду в эфир и задавали вопрос: "Где Володарский?" <...> Его гости раскрывались рядом с ним в эфире, они начинали говорить", - вспоминает главред "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Как и для всех присутствующих, он был для меня близким человеком. Кроме слов признательности о его добропорядочности, я просто других слов не могу найти. Поэтому, как и все, просто был обязан приехать сюда", - сказал перед церемонией прощания глава МВД Владимир Колокольцев.