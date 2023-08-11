В центре Москвы модернизировали коммуникационный коллектор

Все ремонтные работы удалось выполнить без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре столицы, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили работы по модернизации коллектора, который обеспечивает необходимыми энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания Мещанского и Тверского районов, где проживают свыше 150 тыс. человек", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что все ремонтные работы удалось выполнить без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру.

"В рамках проекта обновили слаботочные системы сооружения, именно от их стабильного функционирования зависит оперативное реагирование диспетчера на любые отклонения в режиме работы. Проведенные мероприятия позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию этого коллектора, бесперебойное энергоснабжение жителей", - добавил он.

Глава КГХ подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 км.