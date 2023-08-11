11 августа, 09:27

В Москве больница №67 работает штатно после падения БПЛА в районе Карамышевской набережной

Кадры из 67-ой больницы, где произошло падение обломков БПЛА
© Полина Богомолова/ ТАСС

При падении обломков в этом районе никто не пострадал

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Больница № 67 имени Ворохобова на улице Саляма Адиля в Москве работает в штатном режиме после падения обломков беспилотника в районе Карамышевской набережной. Об этом ТАСС сообщили в контактном центре медучреждения.

"Больница работает в штатном режиме. Информация о ситуации в контактный центр не поступала", - сказали в центре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что была осуществлена попытка пролета над городом одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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