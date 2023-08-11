Италия привлечет экспертов двух музеев для помощи в восстановлении собора в Одессе

В итальянском правительстве напомнили, что архитекторы страны проектировали одесские здания в конце XVIII века

РИМ, 11 августа. /ТАСС/. Италия привлечет Музей дизайна (Triennale) в Милане и Музей искусства XXI века (MAXXI) в Риме для помощи в восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе, разрушенного в июле. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Пресс-служба напоминает, что итальянские архитекторы проектировали "здания города (Одесса - прим. ТАСС) в конце XVIII века". "Итальянское правительство привлекло два из самых авторитетных культурных учреждений Италии - Triennale в Милане и MAXXI в Риме - с целью собрать лучшие экономические, технические и культурные ресурсы, способные внести свой вклад в восстановление Спасо-Преображенского собора, - отмечается в сообщении. - Традиции итальянских реставрационных школ, под которыми понимаются университетские факультеты, профессиональные институты, студии и лаборатории, теперь становятся доступными для проекта восстановления и укрепления стен и фресок".

В Минобороны РФ заявили, что наиболее вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе в июле стало падение украинской ракеты из-за безграмотных действий ПВО. Первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что попытки обвинять РФ в повреждении Спасо-Преображенского собора вызывают разочарование и недоумение.