В "Москвариуме" на ВДНХ в течение года планируют открыть аквариум с пещерными обитателями

Также планируется реконструировать зону с глубоководными обитателями

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Аквариум с пещерными обитателями и террариумная экспозиция планируются к открытию в "Москвариуме" на ВДНХ в течение года. Об этом сообщила ТАСС руководитель биологической службы океанариума Ирина Мейнцер.

"Мы стараемся не стоять на месте и постоянно обновлять наши экспозиции, но новых особей мы можем привезти в основном в том случае, если мы строим какие-то новые объекты внутри существующей экспозиции, либо каким-то образом меняем и ротируем животных между аквариумами. <…> Сейчас мы строим террариумную экспозицию с различными живыми растениями, рядом строим новый аквариум с пещерными обитателями - рыбами и беспозвоночными", - сказала Мейнцер.

По ее словам, также в "Москвариуме" планируется реконструировать зону с глубоководными обитателями.

"Кроме того, у нас сейчас подращиваются два новых вида крупных скатов и два крокодила. Они сейчас на карантине, в течение года появятся в экспозиции", - добавила руководитель биологической службы.

Она уточнила, что в научно-выставочном центре на протяжении восьми лет стабильное количество аквариумов и, соответственно, обитателей - 12 тыс. особей.

"Мы очень выросли качественно. Те животные, которые были подсажены в 2015 году, они значительно выросли. Большинство животных, которые живут с открытия, они вошли в стадию половозрелости и начали приносить потомство, которым мы в том числе делимся с другими океанариумами и аквариумами России", - заключила Мейнцер.

Океанариум в Москве

"Москвариум" на ВДНХ открыли для посетителей в августе 2015 года. Это один из крупнейших в Европе океанариумов, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тыс. обитателей. Площадь комплекса составляет более 53 тыс. кв. м, его аквариумы вмещают около 25 млн литров воды.

"В океанариуме проходят уникальные водные шоу, а в креативном пространстве "Море музыки" проводятся концерты в ночной атмосфере. Дети и их родители могут посетить интерактивную выставку "Путь воды" и спектакли детского театра "Ламантин". "Москвариум" - это еще и научный центр океанографии и морской биологии, где работают десятки высококлассных ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары и биохимики", - отметили в пресс-службе.