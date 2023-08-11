Легойда прокомментировал решение украинских властей закрыть Нижнюю лавру для верующих

Оно является вопиющим актом антицерковной политики Киева, считает глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Решение украинских властей закрыть Нижнюю лавру в Киеве для паломников является вопиющим актом антицерковной политики Киева. Такое мнение высказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отметив, что сотрудники полиции в Киеве препятствуют проходу верующих в лавру.

"Решение украинских властей закрыть Нижнюю лавру для верующих - очередной вопиющий акт антицерковной политики Киева. С сегодняшнего утра сотрудники полиции и спецподразделений препятствуют проходу паломников в обитель", - написал он в своем Telegram-канале.

Легойда считает, что насилие над верующими Украины не будет забыто и в итоге за него придется понести ответственность "перед судом истории". По его словам, сейчас многие верующие по всему миру молятся об украинцах, которые "становятся жертвами беспрецедентных гонений".

"Симптоматично, что решение анонсировано в контексте визита представителей Фанара в Киев, которые своим присутствием выражают поддержку беззаконным действиям чиновников. Совершенно очевидно, что делегация Константинополя совершенно не смущается тем, что действия Фанара привели к страданиям простых верующих людей, изгоняемых из родной святыни", - отметил он.

Ранее сообщалось, что руководство украинского музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" с 11 августа закрывает для посетителей вход в Нижнюю лавру. По последним данным, прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в настоящее время заперты в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры, куда утром прибыли сотрудники полиции. Как сообщил журналистам и. о. директора государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, территория Нижней лавры будет закрыта до тех пор, пока комиссия министерства культуры не вернет в государственное пользование все расположенные там корпуса монастыря.