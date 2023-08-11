11 августа, 10:20

Ребенку, которого оскорбили за шапку с буквой Z, окажут психологическую помощь

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева будет пересмотрено, в решении суда найдены нарушения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Психологическая помощь будет оказана мальчику, которого оскорбил в Екатеринбурге мужчина за шапку с символом специальной военной операции. Об этом сообщила журналистам член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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"Сейчас моя история - под горячую руку не лезть, а потом помочь мальчику адаптироваться. Я пока не хочу сегодня трогать этого мальчишку, потому что слишком много на него [свалилось], а потом мы обязательно сделаем так, чтобы хорошая психологическая помощь с ним была проведена", - сказала Мерзлякова, добавив, что сейчас ребенку "и так непросто".

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Александру Неустроеву, оскорбившему мальчика, судебный штраф в размере 7 тыс. рублей. Инцидент произошел в апреле 2023 года и попал на видео. Мужчина обругал ребенка за то, что тот шел в шапке с буквой Z. По версии следствия, 21 апреля 2023 года подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения. Мужчина обвинялся по п. "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды).

В четверг в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что уголовное дело о хулиганстве в отношении Неустроева будет пересмотрено. В решении суда найдены существенные нарушения. 

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