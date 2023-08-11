В районе Покровское-Стрешнево в Москве завершили строительство духовно-культурного центра

Общая площадь зданий комплекса составляет свыше 6 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Духовно-культурный центр с храмом святого равноапостольного великого князя Владимира построили в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы велись на Волоколамском шоссе, владение 67. На объект выдано заключение о соответствии, застройщик готовит центр ко вводу в эксплуатацию.

"На территории бывшего аэродрома Тушино возводится новый жилой район со всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой. На данный момент завершено строительство духовно-культурного центра. Храм сможет принять около 800 прихожан, а культурный центр рассчитан на 190 посетителей. Общая площадь зданий комплекса составляет более 6 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, застройщиком проекта является ООО "СЗ "Стадион "Спартак". "Площадь храма составит почти 2,3 тыс. кв. м, а культурно-выставочного центра высотой в 4 этажа - почти 4 тыс. кв. м. Центр станет местом проведения познавательных программ и важной досуговой точкой района", - цитирует пресс-служба Пятову.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что все этапы строительства находились под надзором инспекторов ведомства. "Для того, чтобы гарантировать высокое качество строительства и безопасность готового комплекса зданий, Мосгосстройнадзор регулярно проводил выездные проверки. В них принимали участие специалисты подведомственного центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных испытаний выполненных работ и применяемых материалов", - приводятся в тексте слова Войстратенко.

О храме

Храм шатрового типа высотой около 63 м включает два этажа. Фасады отделаны гранитом и украшены мозаичными панно в ниша и порталах. Помещения первого этажа предназначены для размещения воскресной школы, трапезной, конференц-зала, кабинета настоятеля, зон отдыха и т.д. На втором этаже обустроен молитвенный зал с алтарем. Рядом с храмом располагается звонница высотой более 28 м и деревянная часовня.

Разноплановые экспозиции, направленные на духовное и историческое воспитание подрастающего поколения, разместят в выставочном центре. Он имеет коническую крышу и напоминает одну из башен Псковского Кремля. Отсылка в архитектуре к этому объекту обусловлена его принадлежностью к раннему христианскому периоду на Руси.

"Комплекс удобен для посещения людьми с ограниченными возможностями - предусмотрены лифты, приспособлены санузлы и т. д. На прилегающей территории проведено благоустройство: организованы проезды для пожарной техники, пешеходные дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники", - добавили в пресс-службе.