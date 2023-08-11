Главред "Говорит Москва" рассказал, что радиоведущий Володарский был легендарным человеком

Он был популярен не только в России, отметил Роман Бабаян

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Переводчик и писатель, ведущий радиостанции "Говорит Москва" Леонид Володарский был легендарным человеком, популярным не только в России. Таким мнением поделился с журналистами главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Когда я стал главным редактором "Говорит Москва", он пришел ко мне знакомиться, заходит и говорит: "Я хочу познакомиться с легендарным журналистом". Я говорю: "Вы, наверное, что-то перепутали. Легендарный человек в этой комнате только один, и это вы". Мы смеялись, но это я сказал тогда абсолютно искренне, и так оно и есть", - вспоминает Бабаян.

По его словам, Володарский был очень известен, хотя и был радиоведущим, а значит, оставался за кадром. "Телевизионного человека на улице достаточно часто узнают, просят сфотографироваться и так далее. Я за всю свою жизнь, карьеру видел только двух человек, которые работали на радио, но которые были просто мегапопулярны и абсолютно узнаваемы на территории всего Советского союза, на секундочку, не только России. Этого человека знали все. Стоило ему произнести два слова, и все знали, кто это. Причем вне зависимости от того, что это были за люди. Это были люди, которые занимали какие-то сумасшедшие посты или это были просто обычные слесари в автосервисе, его знали все", - добавил Бабаян.

8 августа 2023 года стало известно, что радиоведущий умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Володарский является автором переводов английской и американской художественной литературы, он одним из первых переводил на русский язык произведения Стивена Кинга. Более всего он известен россиянам благодаря своим переводам и озвучке зарубежных фильмов 1990-х годов. Картины выходили на видеокассетах с его узнаваемым голосом.

Церемония прощания с Володарским состоялась в зале ЦКБ № 1 Управления делами президента в Москве. По рассказам коллег, он был профессионалом и любимым ведущим для слушателей. Проститься с писателем пришли близкие, друзья, знакомые и коллеги, в их числе главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, глава МВД России Владимир Колокольцев и другие.