В Якутии направят более 97 млн рублей на строительство парка "Кунку"

Площадь общественной территории составит почти 5 га

ТАСС, 11 августа. Парк "Кунку" построят в Верхневилюйском районе Якутии, на реализацию проекта направят более 97 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"Название "Кунку" - в честь исторической личности, который был одним из основателей Едюгейского наслега. В данной местности ранее разводили лошадей, поэтому идентифицирующей темой стала священная якутская лошадь Дьеьегей. На строительство парка "Кунку" в селе Андреевский направят более 97 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Общая площадь общественной территории - почти 5 га. По желанию жителей села предусмотрены разные функциональные зоны, в том числе для детей - спортивная, событийная, игровая и тихая.

На месте в ходе рабочей поездке побывал глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что благоустройство дворовых территорий позволяет улучшать качество жизни людей.

"Создание комфортной среды имеет большое влияние на социальное благополучие в населенных пунктах. Появление благоустроенных дворовых территорий позволяет реально улучшить качество жизни людей. Уверен, что парк "Кунку" станет излюбленным местом отдыха", - приводит пресс-служба слова Николаева.