Более 25 тыс. человек примут участие в фестивале "Притяжение" в Карачаево-Черкесии

Фестиваль пройдет с 19 августа по 16 сентября

ЧЕРКЕССК, 11 августа./ТАСС/. Фестиваль "Притяжение", который пройдет с 19 августа по 16 сентября в Карачаево-Черкесии (КЧР), соберет более 25 тыс. гостей из регионов России. В рамках фестиваля пройдут фестиваль воздушных шаров, концерт электронной музыки, гастрофестиваль, спортивные состязания, выставки народных промыслов, сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесии.

"С 19 августа по 16 сентября на территории Карачаево-Черкесской Республики пройдет Всероссийский фестиваль "Притяжение". Это одно из масштабнейших событий региона, ожидается, что мероприятие соберет более 25 тыс. гостей со всех уголков страны. Организаторы учли интересы разных аудиторий и постарались сделать фестиваль настоящим праздником - в течение месяца на более 10 туристических локациях будут действовать площадки для тех, кто любит проводить отдых познавательно, активно, вкусно и зрелищно", - рассказали в министерстве.

"Притяжение" стартует на туристическом комплексе "Медовые водопады" 19 августа, где состоится первый для республики Всероссийский фестиваль воздушных шаров, местные мастера представят уникальные предметы культуры и быта народов Карачаево-Черкесии на ярмарке народно-художественных промыслов. А 20 августа гости смогут посетить ферму альпак, фестиваль гелиевых воздушных шаров и музыкально-световое шоу.

Мероприятие продолжится 26 августа велопробегом "Архыз - Черкесск" и пешим переходом по территории Софийской поляны в Архызе, 27 августа в городе Карачаевске состоится выставка картин молодых художников и показательные выступления спортсменов. Согласно программе, 2-3 сентября на курорте Архыз запланирован концерт электронной музыки. А 16 сентября в парке Зеленый остров Черкесска гостей ожидает гастрономический фестиваль с кухней народов Кавказа, выставка национальных подворий КЧР и туристический квест.