11 августа, 10:31
Взрыв в Сергиевом Посаде

Горячее водоснабжение 12 домов в Сергиевом Посаде восстановят 11 августа

Дома подключили к мобильной котельной

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Двенадцать домов оставались два дня без горячей воды из-за взрыва в Сергиевом Посаде, сегодня их подключили к временным схемам. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"От взрыва повреждена заводская котельная, без горячей воды оставались 12 домов. Сегодня мы подключили их к мобильной котельной, горячая вода в домах есть или появится в течение нескольких часов. Это временное решение, дальше расскажу, какое будет постоянное", - написал он. 

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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