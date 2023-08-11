Раскольники из ПЦУ со второй попытки захватили храм в Черкасской области

Как уточнили в епархии, большинство захватчиков были люди в форме военнослужащих и "священники" ПЦУ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ирклиев Черкасской области. Об этом сообщается на сайте Черкасской епархии УПЦ.

"10 августа Свято-Троицкий собор в селе Ирклиев Чернобаевского благочиния был вероломно и подло захвачен представителями ПЦУ путем разбойного нападения. В нарушение установленного законом режима комендантского времени в 3 часа ночи (время совпадает с московским - прим. ТАСС) группа приезжих рейдеров в количестве около 30 человек вошла на территорию храма и силой проникла в его помещение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в епархии, большинство захватчиков составляли люди в форме военнослужащих и "священники" ПЦУ. Молотками, кувалдами и болгарками они взломали входную дверь и служебный вход в алтарь, оттеснив клириков и прихожан, которые пытались отстоять храм.

"В результате силового захвата телесные повреждения получил клирик храма протоиерей Иоанн Лавришин, - сообщили в епархии. - Важно отметить, что государственные и правоохранительные органы Черкасской области проявили открытое бездействие, проигнорировав просьбы общины Свято-Троицкого собора защитить их храм. В частности, на просьбу обеспечить охрану собора от рейдеров в ночь на 10 августа Национальная полиция не отозвалась, а "оперативный" наряд прибыл на место события уже после того, как двери храма были выломаны, а сам храм захвачен".

Это уже вторая попытка силового захвата храма в Ирклиеве, первая была предпринята 2 августа, но прихожане смогли защитить свою церковь. При этом власти никак не вмешивались в происходящее.

30 июня власти Черкасской области зарегистрировали новую редакцию устава общины Троицкого собора канонической УПЦ в селе Ирклиев, согласно которой он перешел в подчинение ПЦУ. При этом УПЦ не признала легитимность данного шага, поскольку на собрание по изменению устава настоящую общину канонической церкви не пригласили.