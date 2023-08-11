На Иркутской ГЭС временно снизят пропуск воды из-за роста уровня реки Иркут

Уровень сбросных расходов составит 2 800 куб. м/с

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Сбросные расходы на Иркутской ГЭС решено снизить в связи с повышением уровня воды в реке Иркут (приток Ангары) и угрозой подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"12 и 13 августа уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС будет снижен до 2 800 куб. м/с. Сейчас этот показатель составляет 3 000 куб. м/с. Такое решение принято администрацией города Иркутска при взаимодействии с представителями ГУ МЧС России по Иркутской области, ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация" в связи с поднятием уровня воды в реке Иркут", - говорится в сообщении.

С 15 августа пропуск воды через иркутский гидроузел вновь будет увеличен - до 3 100 куб. м/с, с 17 августа - до 3 200.

Расход на ГЭС был увеличен со 2 августа. Межведомственная рабочая группа согласовала это, чтобы сдержать уровень воды в озере Байкал и Иркутском водохранилище и пройти период дождей с минимальными рисками. Иркутская ГЭС - первая в Ангарском каскаде, находится на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.

По данным Росгидромета, фактический приток воды в Байкал в июле составил 130% нормы. В третьем квартале этого года ожидается, что он составит 116-141% нормы. Когда в начале июля в Иркутской области шли продолжительные ливни, в Иркутском водохранилище была свободная емкость, что позволило сдерживать паводок. Однако с того времени уровень воды в Байкале повысился.