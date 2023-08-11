Air France продлила приостановку полетов в Нигер, Буркина-Фасо и Мали еще на неделю

Авиасообщение между Францией и этими странами было приостановлено 7 августа после закрытия воздушного пространства Нигера

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Французский национальный авиаперевозчик Air France продлил приостановку полетов в столицы Нигера (Ниамей), Буркина-Фасо (Уагадугу) и Мали (Бамако). Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей авиакомпании.

Полеты решено приостановить "до 18 августа включительно". Авиасообщение между Францией и этими странами было приостановлено 7 августа после закрытия воздушного пространства Нигера.

Правительства Буркина-Фасо и Мали 31 июля в своем заявлении выразили солидарность с народом Нигера и осудили введение ECOWAS санкций против Ниамея, указав, что такие меры лишь "усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма". Оба государства предупредили, что будут считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны им самим.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.