На Запорожье сообщили о нехватке учителей и медперсонала

По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, регион старается сам заниматься выпуском рабочих кадров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 1 200 учителей и до 1 700 медицинских сотрудников на текущий момент не хватает в Запорожской области, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас сегодня 1 200 человек - недостаток в учителях в области, к сожалению, 1 700 человек - у нас недостаток в медицинском персонале разных категорий", - сказал он.

По словам Балицкого, регион старается сам заниматься выпуском рабочих кадров и в медицинской, и в педагогической сферах, в чем помогает Мелитопольский государственный университет, однако для восполнения пробелов область также принимает от регионов-шефов кадры на время - от трех месяцев до полугода.