Празднование 100-летия писателя Астафьева пройдет в 2024 году по всей России

Рядом с родной деревней писателя Овсянкой будет построен Национальный центр Астафьева

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Празднование 100-летия писателя-фронтовика Виктора Астафьева, которое будет отмечаться весной 2024 года, пройдет по всей России - будут организованы фестивали, концерты, лекции. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

"Подготовку к празднованию 100-летия со дня рождения Виктора Астафьева обсудили с министром культуры России Ольгой Любимовой. В следующем году по всей стране пройдут фестивали, концерты, лекции и выставки, посвященные юбилею Виктора Петровича. Разумеется, главным центром праздника станет Овсянка - родное село писателя", - написал Котюков.

Столетие Виктора Астафьева пройдет в Красноярске в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе писателя, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".