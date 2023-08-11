В Москве на Старом Арбате у фотографа изъяли императорского удава

Экзотическая змея занесена в перечень видов животных, которые охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Экзотическую змею изъяли у фотографа на Старом Арбате в Москве, рептилию передали в Центр реабилитации диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты департамента <...> совместно с сотрудниками ОМВД района Арбат и межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы выявили гражданина, который на Старом Арбате предлагал горожанам сфотографироваться с императорским удавом. Сотрудниками ОМВД района Арбат было осуществлено задержание гражданина. Документы на змею отсутствовали. Дежурным инспектором департамента составлен протокол изъятия. В настоящее время змея передана в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - значится в сообщении.

Отмечается, что императорский удав занесен во второе приложение к перечню видов животных, которые охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. "Нахождение на оживленной улице для удава - большой стресс. Змеи в принципе очень чувствительны к запахам, поэтому заботливые хозяева могут кормить змею в перчатках, предпочтут не доставать ее из террариума лишний раз, не давать в руки даже друзьям и так далее. Кроме того, московская погода изменчива, а эти рептилии плохо переносят сквозняки и перепады температур", - подчеркнули в департаменте.

Также в ведомстве добавили, что на улицах Москвы можно столкнуться со случаями использования редких животных в коммерческих целях. Например, когда прохожим предлагают сфотографироваться с совой, обезьяной, львенком или экзотической змеей. Практика показывает, что большинство этих животных похищены из природы незаконно, а условия их содержания неудовлетворительные. Специалисты призывают горожан не поддерживать фотоживоджеров и сообщать о них в соответствующие ведомства.

"Если дикому животному нужна помощь, нужно звонить на горячую линию +7 (495) 777-77-77, обратиться в полицию или оставить обращение в новом телеграм-боте "Спаси сову". Специалисты оперативно обработают информацию и прибудут по указанному адресу для проверки", - заключили в пресс-службе департамента.