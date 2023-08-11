Москвичи стали чаще приобретать абонементы на закрытые парковки со шлагбаумом

В городе работает 41 абонементная парковка

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители столицы с начала года приобрели на 6% больше абонементов на закрытые парковки со шлагбаумом, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас в столице работает 41 абонементная парковка, где можно оставлять авто рядом с домом или офисом. При организации таких мест мы всегда учитываем пожелания москвичей. Абонементы можно привязать к карте "Тройка". Мы продолжаем улучшать парковочное пространство для удобства пользователей, такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", - сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Парковочный абонемент действует один месяц. Купить и продлить его действие можно на сайте mos.ru.