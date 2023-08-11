Электроснабжение жителей нескольких населенных пунктов Калужской области восстановили

В результате происшествия два трансформатора вышли из строя

ТАСС, 11 августа. Энергетики восстановили электроснабжение нескольких населенных пунктов Калужской области, нарушенное в пятницу из-за пожара на электроподстанции, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Информирую о ходе ремонтных работ на электрической подстанции. По состоянию на 13:21 все потребители начали получать электроэнергию", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Пожар, предварительной причиной которого стало попадание молнии, произошел в пятницу утром на электроподстанции в Калужской области. В результате происшествия два трансформатора вышли из строя, жители нескольких населенных пунктов остались без электроснабжения.