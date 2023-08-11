Мединский сообщил о подготовке пособия по военной истории для 5-11-х классов

Помощник президента РФ также рассказал, что в новом учебнике Истории России для 11-х классов параграф о минских соглашениях был написан после откровений Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дополнительное пособие по военной истории для учителей 5-11-х классов готовят в России. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сайту kp.ru в интервью о главе про СВО в новом учебнике по истории.

"Мы не останавливались на чисто военных аспектах войсковых операциях. Об этом надо будет писать потом. Это удел военных историков - анализировать и разбираться. Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории - в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса", - сказал он.

Также Мединский добавил, что в новом учебнике Истории России для 11-х классов параграф "Минские соглашения - что это было" был написан после откровений Ангелы Меркель (канцлер ФРГ с 2005 по 2021 годы), Франсуа Олланда (бывший президент Франции) и Петра Порошенко (бывший президент Украины) - непосредственных участников этого процесса.

"С нашей стороны минские соглашения были попыткой добиться мира в Донбассе в рамках существовавшей тогда международной государственно-правовой системы. С их стороны это было сознательным, запланированным обманом. Ведя "мирные переговоры", они изначально не собирались ничего делать для прекращения конфликта", - пояснил он.

О новом учебнике

Как сообщали в Минпросвещения, новые учебники по истории для 10-11-х классов будут использовать в образовательном процессе уже с 1 сентября. Издание состоит из четырех книг: История России (10-й класс), Всеобщая история (10-й класс), История России (11-й класс) и Всеобщая история (11-й класс). Таким образом, впервые синхронизированы два курса - история России и всеобщая история.

Авторами учебников по истории России выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.