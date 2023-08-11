Четыре автобусных маршрута из Херсонской области в Крым отменят до восстановления моста

Время следования автобусов Скадовск - Симферополь остается без изменений

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области приняли решение приостановить до восстановления поврежденного украинским обстрелом Чонгарского моста движение четырех автобусных маршрутов в Крым, сообщил Минтранс региона.

"С 12 августа временно приостанавливается работа маршрутов до восстановления Чонгарского моста. Движение автобусов будет приостановлено по маршрутам: Геническ - Симферополь; Новотроицк - Симферополь; Новая Каховка - Симферополь; Геническ - Джанкой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время следования автобусов Скадовск - Симферополь остается без изменений, маршрут работает в штатном режиме.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли удар по автомобильному мосту через пролив Тонкий в районе излюбленного у туристов пляжа в курортном районе Херсонской области, пострадал мирный житель, возник пожар на газопроводе.

Пострадавшему оперативно оказали помощь на месте. Как уточнил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, важного военного значения мост не имеет. Помимо этого, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в Херсонской области.

ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам на границе между Херсонской областью и Крымом.