Премьер Японии в отпуске будет читать новый роман Мураками и книги об энергетике и ChatGPT

Речь идет о романе "Город и его ненадежные стены"

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время короткого летнего отпуска по случаю буддийского праздника поминовения усопших Обон планирует прочитать новый роман Харуки Мураками, книги об энергетике и искусственном интеллекте.

Как следует из опубликованного графика главы правительства, во второй половине дня в пятницу он вместе с женой посетил книжный магазин Maruzen Marunouchi. По данным источников телеканала NHK, Кисида купил там 10 книг, среди которых роман Мураками "Город и его ненадежные стены", который вышел в апреле, а также книги о природных ресурсах и глобальной энергетике, а также о технологиях искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

Кисида часто посещает книжные магазины, чтобы купить книги для чтения во время отпуска. Перед новогодними праздниками в конце прошлого года он приобрел 15 книг, в том числе "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского.