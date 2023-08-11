Центр подготовки кадров для индустрии туризма в Подмосковье будет обучать по 10 программам

Подать заявку на участие в программах можно на информационном портале РГУТИС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства начал работу в Московской области. Обучение будет вестись по 10 направлениям, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минкультуры.

"В Московской области начал работу федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства. Соответствующее соглашение подписано между Министерством культуры и туризма Московской области и Российским государственным университетом туризма и сервиса (РГУТИС). <...> Всего к реализации предполагается 10 программ", - рассказали в пресс-службе.

Направления подготовки

Среди направлений, по которым будут готовить обучающихся, - "Стратегическое планирование развития туризма на региональном и муниципальном уровнях", "Технологии туроператорской и турагентской деятельности", "Школа экскурсионного мастерства", "Управляющий гостиничным комплексом", "Формирование конкурентоспособных бизнес-проектов сельского туризма", "Внедрение стандартов гостеприимства China Friendly в деятельность коллективных средств размещения", "Организация туризма на научно-производственных и промышленных предприятиях", "Локальные продукты и кухня как инструмент повышения конкурентоспособности туристского предложения региона", "Эксперт-аналитик в туризме" и "Проектная мастерская патриотического туризма для молодежи". Подать заявку на участие в программах можно на информационном портале РГУТИС.

"Подобные институты подготовки кадров в туризме создаются по решению президента России. Подмосковье включено в число трех флагманских регионов, где теперь располагается федеральный ресурсный центр подготовки кадров для туристической отрасли на базе РГУТИС. Став одной из ключевых площадок для реализации столь важного проекта, Российский государственный университет туризма и сервиса будет обеспечивать высококвалифицированными кадрами еще больше культурных и туристических объектов нашего региона", - привели в пресс-службе слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

Переподготовка будет проходить с середины сентября по середину декабря в смешанном формате: в виде очных и дистанционных занятий, практических занятий на лучших предприятиях индустрии туризма, самостоятельной работы. По итогам обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке, обучение бесплатное.

"Де-факто необходимость в специализированной структуре, нацеленной именно на профессиональную переподготовку кадров в туризме, назрела уже давно. В 2023 году в образовательных программах центра примут участие 500 сотрудников туристической сферы Московской области. И важно понимать, что сегодня, с учетом реализуемого национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", требуется не просто изменение принципов подготовки персонала, а именно внедрение комплексного подхода в части кадрового обеспечения сферы туризма", - отметил ректор РГУТИС Александр Федулин.