Многодетные семьи Подмосковья проактивно получили выплаты на школьную форму

Льготу в регионе получили свыше 100 тыс. таких семей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Подмосковным многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, автоматически перечисли выплату на школьную форму к новому учебному году, сообщила ТАСС министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

"Свыше 100 тыс. многодетных семей получили выплату на школьную форму - 3 тыс. рублей, а многодетные семьи с низкими доходами получили по 10 тыс. рублей на каждого школьника", - сказала она.

В министерстве социального развития региона уточнили, что выплату в увеличенном размере получили семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи - это 17 тыс. 277 рублей. "Мы также поддерживаем семьи с детьми-инвалидами, им автоматически выплатили по 13 тыс. рублей на школьника", - добавила Болатаева.

Подать электронное заявление на школьника, на которого выплата не поступила автоматически, можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, добавили в министерстве.