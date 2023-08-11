В деловой программе МУФ в "Зарядье" 24-25 августа примут участие более 7 тыс. человек

Участники обсудят тренды в урбанистике и обменяются идеями о том, как сделать города еще более комфортными для жителей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Деловая программа Московского урбанистического форума (МУФ-2023) состоится в Московском концертном зале "Зарядье" 24-25 августа. В ней примут участие более 7 тыс. человек, сообщил заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ключевой фокус деловой программы в 2023 году направлен на эффекты от мегапроектов Москвы, которые закладывают основу для устойчивого развития города. Участники деловых сессий - предприниматели и архитекторы, девелоперы и урбанисты, чиновники и жители столицы - обсудят тренды в урбанистике, что именно делает города конкурентоспособными, обменяются идеями о том, как сделать их еще более комфортными для жителей", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что Московский урбанфорум в "Зарядье" является главной площадкой для обсуждения вопросов городского развития. Тема форума этого года - "Москва 2030. Город, устремленный в будущее". "Приглашаю присоединиться каждого, кому интересны темы развития нашего города - начиная от проектирования среды для каждого и адаптации к климатическим изменениям, заканчивая бизнес-средой города будущего и цифровой трансформацией Москвы. На площадке соберутся более 7 тыс. участников, в том числе профессионалы и эксперты сферы городского развития. Важным отличием форума этого года станет онлайн-трансляция всех сессий без исключения", - добавил заммэра.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, архитектура деловой программы поделена на шесть треков: "Городская трансформация", "Новая экономика города", "Социальный анализ городских трендов", "Архитектура и строительство", "Технологии и ней росети", "Культура и искусство". Каждый из них будет подробно раскрываться в дискуссиях. Сессии пройдут как в привычных форматах панельных дискуссий и круглых столов, так и в новых, например, урбан-дебатов.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.