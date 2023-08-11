На вершине ледяного щита Гренландии в июле зафиксировали рекордно теплую температуру

Она составила минус 7,3 градуса

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Самый теплый июль с момента начала измерений в 1991 году отмечен на острове Гренландия. Об этом сообщает Датский метеорологический институт.

Средняя температура на вершине ледяного щита Summit Camp в прошлом месяце составила минус 7,3 градуса, что на 1,9 градуса выше предыдущего рекорда 2012 года и на 4,4 градуса теплее, чем средняя температура в 1991-2020 годах составляла минус 11,7. Вершина расположена на вершине ледяного щита и находится примерно в 3 км над уровнем моря, поэтому здесь всегда минусовые температуры. Но 20 июля максимальная температура превысила 0 градусов.

На юго-западном побережье Гренландии в поселке Паамиут также побит рекорд жары со средней температурой 8 градусов: это на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда 1958 года и на 1,6 градуса выше климатической нормы (1991-2020 годы). В Южной Гренландии, в деревне Икерасассуак средняя температура была 8,7 градуса, что на 1,6 градуса выше климатической нормы в 7,1 градуса (рекорд в 9,9 градуса здесь был зарегистрирован в 2005 году). В Нарсарсуаке температура достигла 12,8 градуса (климатическая норма - 11,1 градусов, рекорд 2012 года - 13,0 градусов).

Причиной жары на ледниках острова эксперты называют распределение высокого и низкого давления: низкого над северо-восточной Канадой и Исландией и высоким к востоку от Ньюфаундленда и над северо-восточной Гренландией, что направляло теплый воздух над юго-западной Гренландией. Это связывают с необычно теплым Атлантическим океаном.

На юго-западе Гренландии метеорологи говорят о самом влажном июле с момента начала измерений в 1976 году. В местечке Кангерлуссуак, которое находится в арктической пустыне, является очень засушливым местом и где в июле обычно выпадает менее 30 мм осадков, в этом году их уровень составил 90 мм. Это на 4,3 мм больше, чем предыдущий рекорд 2020 года в 85,7 мм, и больше, чем их количество за полгода. В Аасиаате на западном побережье и в заливе Диско выпало более чем в четыре раза больше осадков по сравнению с нормой.