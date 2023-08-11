11 августа, 11:40

В Москве затруднено движение на Кутузовском проспекте из-за ДТП с уборочной техникой

Заняты три из шести полос в сторону центра

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столкновение автомобиля и уборочной техники произошло на Кутузовском проспекте в Москве, затруднено движение в сторону центра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте [в районе дома 9к1 по Славянскому бульвару] автомобиль столкнулся с уборочной техникой. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, заняты три из шести полос в сторону центра", - говорится в сообщении. 

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