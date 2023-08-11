Сальдо сообщил, что восстановление Чонгарского моста займет не меньше месяца

Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области, заявил врио губернатора

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Россия-24".

"Примерные сроки восстановления - не менее месяца", - сказал он. Сальдо уточнил, что сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа нанесли удар по автомобильному мосту через пролив Тонкий в районе излюбленного у туристов пляжа в курортном районе Херсонской области, пострадал мирный житель, возник пожар на газопроводе. Помимо этого, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар.