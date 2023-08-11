11 августа, 11:43,
обновлено 11 августа, 11:53
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил, что восстановление Чонгарского моста займет не меньше месяца

Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области, заявил врио губернатора

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Россия-24".

Читайте также
Что известно об обстреле ВСУ двух мостов между Крымом и Херсонской областью

"Примерные сроки восстановления - не менее месяца", - сказал он. Сальдо уточнил, что сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа нанесли удар по автомобильному мосту через пролив Тонкий в районе излюбленного у туристов пляжа в курортном районе Херсонской области, пострадал мирный житель, возник пожар на газопроводе. Помимо этого, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация