В администрации сообщили об отказе многих жителей Купянского района от эвакуации

Чаще всего от эвакуации отказываются люди старшего возраста

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители Купянского района Харьковской области в основном отказываются эвакуироваться, чаще всего это пожилые люди. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

"К сожалению, в основном, как мы и ожидали, люди отказываются от эвакуации. Но у нас постоянно курсируют автобусные маршруты, которые соединяют город Купянск с областным центром. Постоянно курсирует поезд. Люди обращаются - есть телефон горячей линии. Сразу реагируем, формируем списки, волонтеры отвозят в Харьков", - приводит его слова "Украинская правда".

Беседин добавил, что чаще всего от эвакуации отказываются люди старшего возраста, но среди нежелающих покидать дом есть и семьи с детьми. По его словам, в Купянской общине находится более 600 детей.

Между тем ранее в пятницу глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что власти рассматривают возможность принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов Купянского района и самого города Купянск. В своем телеграм-канале он упомянул о 523 детях. Он при этом утверждает, что эвакуация идет по плану.

9 августа Синегубов сообщал о планируемой обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из некоторых населенных пунктов Купянского района. На следующий день в украинских СМИ опубликовали распоряжение начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича об обязательной эвакуации жителей из районов вблизи зоны боевых действий. При этом издание "Харьков тудей" поясняло, что, несмотря на обязательный характер, эвакуация не принудительная.

10 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские силы выравнивают линию обороны на купянском направлении и до Купянска им "остались считанные километры". По его словам, объявленная украинскими властями эвакуация связана с тем, что подразделения Вооруженных сил Украины готовятся организовывать оборону в Купянске и ряде других населенных пунктов. При этом ранее он отмечал, что многие жители нередко не хотят эвакуироваться.