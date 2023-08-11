Папа Римский молится за жертв и пострадавших в результате пожаров на Гавайях

Жертвами пожаров стали по меньшей мере 53 человека

ВАТИКАН, 11 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск молится за жертв и пострадавших в результате лесных пожаров на Гавайских островах. Об этом говорится в телеграмме, которая от имени понтифика за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина была отправлена апостольскому нунцию в США Пьеру Кристофу.

"Его Святейшество Папа Франциск с глубокой скорбью узнал о гибели людей и разрушениях, вызванных лесными пожарами на острове Мауи, - отмечается в тексте. - Он заверяет в своих молитвах за погибших, раненых, тех, кто был вынужден покинуть свои дома, а также за сотрудников спасательных служб".

Согласно данным управления округа Мауи (американский штат Гавайи), в результате пожаров на Гавайских островах погибли по меньшей мере 53 человека.