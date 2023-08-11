Новшества в отпуске рецептурных препаратов коснутся не всех позиций

Как сообщили в Росздравнадзоре, они коснутся только лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, льготных препаратов и случаев дистанционной продажи рецептурных лекарств

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Нововведения в продаже рецептурных препаратов, вступающие в силу в России с сентября 2023 года, коснутся только лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, льготных препаратов и случаев дистанционной продажи рецептурных лекарств. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.

"Норма распространяется только на случаи вывода из оборота лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, льготных лекарственных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам. В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет", - говорится в сообщении.

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в постановление правительства "Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения". Они, в том числе, уточняют порядок вывода из оборота (продажи) рецептурных лекарств. Согласно уточненной норме, при отпуске лекарственных препаратов по рецепту аптеке нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на лекарственный препарат (дата, номер и серия), напомнили в Росздравнадзоре.

Сейчас в России предметно-количественному учету подлежат фармсубстанции и препараты, содержащие в том числе наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие и ядовитые вещества.