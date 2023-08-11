В Калужской области на базе площадки для тестирования беспилотников создадут учебный центр

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что обязательства по финансированию создания необходимой инфраструктуры возьмет на себя компания "Аэромакс"

ТАСС, 11 августа. Власти Калужской области совместно с компанией "Аэромакс" создадут в регионе учебный центр на базе площадки для тестирования и испытания беспилотных летательных аппаратов, инфраструктуру которой также планируется усовершенствовать. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Цифровая эволюция" губернатор региона Владислав Шапша по итогам подписания соответствующего соглашения.

"Это отдельная отрасль - испытания и обучение персонала пользованию этими аппаратами. С компанией "Аэромакс" мы в Калужской области уже создали <...> и развиваем центр тестирования и испытаний беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома Михеево. Это не просто взлетная полоса, это серьезный информационный, технологический комплекс, который позволяет отслеживать параметры аппаратов на всех этапах, пока он находится на испытаниях. Этот комплекс уже создан в Калужский области, и он будет дальше развиваться, здесь мы планируем еще и учебный центр создать по этому направлению", - сказал Шапша.

Как отметил губернатор, "Аэромакс" возьмет на себя обязательства по финансированию создания необходимой инфраструктуры, инвестиции исчисляются "сотнями миллионов рублей". Регион в свою очередь обязуется создать благоприятный режим для испытания и эксплуатации подобных систем.

Всероссийский форум "Цифровая эволюция" проходит в Калужской области 10-11 августа. В ходе мероприятий форума эксперты, отраслевые специалисты и представители государственных органов обсудят и проанализируют процесс цифровизации государственного управления, поиск инновационных решений и разработку стратегии, направленной на повышение эффективности госуправления. Организаторами форума являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Калужской области, АНО "Лаборатория цифровой трансформации".