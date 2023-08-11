Десятки тысяч людей находятся в прифронтовой 15-километровой зоне в Херсонской области

Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, многие возвращаются в свои дома после наводнения

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей остаются в прифронтовой 15-километровой зоне в Херсонской области, многие возвращаются в свои дома после наводнения, возникшего из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Десятки тысяч людей, которые не хотят уезжать. Они если уезжают, то недалеко. Отъехали вглубь Херсонской области и ждали, пока вода сойдет. И возвращаются обратно", - сказал Сальдо.

Он добавил, что дети из семей, находящихся в опасной зоне, отправлены в летние лагеря в Крым, Краснодарский край и Ростовскую область. "Но взрослые возвращаются и хотят восстанавливать мирную жизнь", - отметил Сальдо.

18 октября 2022 года Сальдо объявил, что жители правобережья будут вывезены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября он объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части. 6 июня 2023 года украинские войска разрушили Каховскую ГЭС, низинные территории в 15-километровой зоне частично остаются затоплены до сих пор.