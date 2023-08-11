Из порта Азова в порт Мариуполя впервые доставили стройматериалы и сантехнику

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, на начало августа общий объем грузоперевозок по Азово-Черноморскому бассейну достиг 32 тыс. тонн

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и сантехнику из порта Азова в порт Мариуполя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Рейсы организованы между портами Мариуполя, Ростова-на-Дону, Севастополя. А теперь еще и из порта Азов судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и российскую сантехнику в порт Мариуполя", - написал он.

Вице-премьер пояснил, что на начало августа общий объем грузоперевозок по Азово-Черноморскому бассейну достиг 32 тыс. тонн. По его словам, порт Мариуполя активно интегрируется в транспортно-логистические потоки страны, а по Азовскому морю доставляется все больше грузов для восстановления инфраструктуры новых регионов.

"И новые регионы начали поставлять на российский рынок продукцию аграрных и металлургических предприятий", - добавил Хуснуллин.

Директор ФАУ "Роскапстрой" Юлия Максимова, которую цитирует пресс-служба вице-премьера, отметила, что расширяется не только география морских перевозок между Мариупольским и другими портами Азово-Черноморского бассейна, но и номенклатура поставляемых и отправляемых грузов. "Растут и объемы морских грузоперевозок: только за июль в логистический центр в Мариупольском морском торговом порту было завезено более 4 тыс. тонн строительных материалов, а отгружено подрядным организациям более 3 тыс. тонн, что на 800 тонн больше, чем месяцем ранее", - сказала она.

Пресс-служба Росморречфлота сообщала 10 августа о том, что грузооборот морских портов России за январь - июль 2023 года увеличился на 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 526,8 млн тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,4% к январю - июлю прошлого года, до 174,9 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 29,5%, до 83,4 млн тонн, наливные грузы - на 9,9%, до 91,5 млн тонн.