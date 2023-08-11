В Москве в дни выставки-форума "Россия" впервые пройдет свадьба по чувашским традициям

Молодожены будут в чувашских нарядах, а бракосочетание включит такие обряды, как плач невесты, сватовство, церемонию напутствия родителей

ЧЕБОКСАРЫ, 11 августа. /ТАСС/. Две пары из Чувашии поженятся по старинным чувашским традициям в Москве в дни проведения международной выставки-форума "Россия". Церемония бракосочетания пройдет 1 декабря на территории ВДНХ, сообщил ТАСС руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Дмитрий Сержантов.

"Будет официальное бракосочетание, которое зарегистрируют сотрудники отдела ЗАГС города Москвы 1 декабря. <…> Это будет старинная чувашская свадьба <…> на чувашском языке. <…> [В настоящее время] дали согласие две пары - молодые, инициативные", - пояснил Сержантов.

По его словам, число желающих заключить брак в Москве на территории ВДНХ может увеличиться, так как заявления принимаются до 1 ноября. По информации Госслужбы Чувашии по делам юстиции, молодожены будут в чувашских нарядах, а бракосочетание включит такие обряды, как плач невесты, сватовство, церемонию напутствия родителей. Одним из символов свадебного обряда станет покрывало невесты. Торжество будет сопровождаться чувашскими народными песнями и танцами.

Церемония бракосочетания станет частью международной выставки-форума "Россия", которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Выставку-форум посвятят достижениям российских регионов в различных отраслях. В программу войдут деловые, образовательные и культурные мероприятия.

В Госслужбе Чувашии по делам юстиции ТАСС сообщили, что в республике в январе - июне 2023 года органами ЗАГС зарегистрирован 2 101 акт о заключении брака. По желанию пар церемонию бракосочетания проводят на чувашском языке с включением элементов регистрации по чувашским обычаям.